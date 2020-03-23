Франция: Операторы связи готовы отслеживать абонентов в рамках контроля за соблюдением карантина
07:50 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй по масштабу покрытия сети во Франции оператор связи SFR ("Эс-эф-эр") готов предоставить властям услуги по отслеживанию абонентов в рамках контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом заявил генеральный директор SFR Грегори Рабюэль в интервью газете "Эко", опубликованном в понедельник.
"Мы могли бы предложить данные геолокации. В нынешний период, если власти нас попросят, мы будем готовы внести вклад, но при условии строгого соблюдения правил обработки пользовательских данных", - сказал он.
Рабюэль вместе с тем призвал французов отказаться по возможности от использования мобильных сетей для интернет- серфинга и просмотра фильмов, подключаться к ближайшей доступной Wi-Fi сети. По его словам, использование мобильного интернета и передачи голосовых данных возросло вдвое после введения всеобщего режима самоизоляции в стране, при этом "мессенджеры вроде WhatsApp" стали использовать в четыре раза чаще. Нагрузка на кабельный интернет пока остается относительно стабильной, хотя и здесь был отмечен двукратный прирост трафика с платформ для просмотра потокового видео.
"Для нас это ключевой вопрос. Мы больше не можем так загружать наши сети, без контроля, без "защиты от дурака", особенно в период кризиса. Мы должны гарантировать качественную связь для приоритетных служб, для сферы здравоохранения, удаленной работы или образовательной деятельности", - сказал он. Рабюэль также приветствовал решение отдельных интернет-платформ урезать скорость передачи данных, чтобы снизить нагрузку на сети при повышенном спросе. Отдельно он поблагодарил правительство за приложенные усилия по убеждению руководства The Walt Disney Company ("Уолт Дисней компани") о переносе запуска их онлайн-сервиса просмотра видео с 24 марта на 7 апреля.
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