По данным ВОЗ в мире более 290 тыс заразившихся коронавирусом и более 12 тыс умерших
07:30 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В общей сложности 292142 заразившихся коронавирусом и 12784 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 21 марта. Об этом сообщила в ночь с воскресенья на понедельник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 26 тыс. человек и достигло 292142. Число случаев с летальным исходом выросло на 1600, до 12784. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - соответственно 151293 и 7426 случаев. За сутки число заболевших там выросло на 22752, а умерших - на 1426.
На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион ВОЗ, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 21 марта зафиксировано 94787 заболевших и 3438 случаев с летальным исходом.
Согласно информации ВОЗ, по состоянию на 22 марта в Европе больше всего заразившихся было зарегистрировано в Италии - 53578. Далее следуют Испания (24926), Германия (21463), Франция (14459), Швейцария (6077), Великобритания (5018), Нидерланды (3631), Австрия (3024), Бельгия (2815). Замыкает первую десятку Норвегия (1926).
За сутки о выявлении коронавируса сообщили четыре новых страны и территории. Организация выразила обеспокоенность ростом электронного мошенничества, когда "преступники, выдающие себя за ВОЗ, похищают деньги и чувствительную информацию". "ВОЗ призывает быть бдительными и проверять аутентичность запросов", - говорится в сообщении.
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