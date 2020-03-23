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В японских школах могут снять карантинные меры и возобновить работу

08:10 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии не видит в стране угрозы взрывного распространения коронавируса и поэтому выступает за прекращение карантина в школах. Об этом заявил в понедельник в бюджетной комиссии верхней палаты парламента министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

"Взрывного расширения заражений коронавирусом не происходит, - сказал он. - Поэтому возобновят работу все школы". Министр подчеркнул, что в учебных заведениях должны быть приняты повышенные меры предосторожности в отношении инфекции. "Мы не исключаем введения повторных карантинов в отдельных школах в случае выявления новых заражений", - сказал министр. По словам чиновника, официальное объявление об этом будет сделано 24 марта. Судя по всему, школы возобновят работу 1 апреля, когда в Японии начинается новый учебный год.

Ранее в связи с угрозой заражений новым коронавирусом правительство Японии обратилось с просьбой закрыть школы на карантин со 2 марта. Обязательной силы эта рекомендация не имела, однако ее выполнили до 99% учебных заведений. В то же время в ряде районов стране школы не закрывались, поскольку там не было отмечено заражений коронавирусом. Карантин создал большие социальные проблемы, заставив многих родителей уходить в незапланированные отпуска, чтобы оставаться дома с детьми.

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