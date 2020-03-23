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Коронавирус не повлияет на старт эстафеты олимпийского огня - министр по делам Олимпиады

08:30 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старт эстафеты олимпийского огня в Японии 26 марта будет проходить в соответствии с изначальным планом, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом в понедельник заявила журналистам министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

"На данном этапе мы исходим из того, что она начнется по плану", - сказала она.

20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Но местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции.

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