Италия: СМИ называют причинами высокой смертности особенности демографии, систему тестирования и экологию
08:50 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии являются демографические особенности страны, где большая доля населения приходится на старшее поколение, а также система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Такую точку зрения изложила в воскресенье итальянская газета "Коррьере делла сера".
По числу летальных исходов Италия обогнала Китай, а также Иран и Южную Корею вместе взятых. На основании ежедневно публикуемых данных, смертность в Италии достигает 9% (в северной области Ломбардия до 12%) против средней летальности в Китае 3,8% (5,8% в Ухане и 0,7% в остальных районах Китая).
По мнению "Коррьере делла сера", эти цифры не отражают реальных масштабов заражения, так как с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. При первых случаях после 21 февраля, когда была выявлена локальная вспышка в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия (и одновременно в еще более маленьком населенном пункте Во в соседней Венето), тесты делались всем контактировавшим с инфицированными лицам. С ростом числа заражений, а также из- за нехватки материалов и персонала было решено тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.
Наконец, издание отмечает, что будучи заболеванием, в основном затрагивающим дыхательные пути, множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения. В связи с этим речь может идти о неблагоприятной экологической обстановке в последние годы в крупных городах на севере Италии, где значительно превышались показатели допустимого содержания вредных частиц в атмосфере. Не последним фактором называется и курение: эксперты заметили, что в наиболее тяжелых случаях больные часто являются курильщиками.
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