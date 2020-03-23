Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия официально ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса. Разрешёнными остаются лишь некоторые рейсы и только с вылетом из Москвы.

Полный список государств опубликован на сайте Росавиации. Например, сохраняются регулярные полёты в Стамбул и чартерные рейсы в те страны, где остаются российские туристы.

Как ожидается, ограничения продлятся до 1 мая.

Ранее сообщалось, что Росавиация сохранила полёты в столицы и крупные города 146 стран. Компании осуществляют по одному рейсу в день. Говорит Москва