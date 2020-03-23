Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира
09:00 23.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия официально ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса. Разрешёнными остаются лишь некоторые рейсы и только с вылетом из Москвы.
Полный список государств опубликован на сайте Росавиации. Например, сохраняются регулярные полёты в Стамбул и чартерные рейсы в те страны, где остаются российские туристы.
Как ожидается, ограничения продлятся до 1 мая.
Ранее сообщалось, что Росавиация сохранила полёты в столицы и крупные города 146 стран. Компании осуществляют по одному рейсу в день. Говорит Москва
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