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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира

09:00 23.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия официально ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса. Разрешёнными остаются лишь некоторые рейсы и только с вылетом из Москвы.

Полный список государств опубликован на сайте Росавиации. Например, сохраняются регулярные полёты в Стамбул и чартерные рейсы в те страны, где остаются российские туристы.

Как ожидается, ограничения продлятся до 1 мая.

Ранее сообщалось, что Росавиация сохранила полёты в столицы и крупные города 146 стран. Компании осуществляют по одному рейсу в день.  Говорит Москва

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