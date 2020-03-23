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Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь - СМИ

09:05 23.03.2020 Источник: Ведомости

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне. Причем окончательное решение исходя из графика подготовки к плебисциту может быть объявлено до 25 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к администрации президента. По их словам, пока дата, на которую может быть перенесено голосование, не утверждена, но, скорее всего, оно состоится в июне. «Поскольку окончательное решение по дате пока не принято, официально о переносе не объявляют», – поясняет один из собеседников.

Причиной переноса все собеседники называют ситуацию с коронавирусом.

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