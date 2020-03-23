Семь бортов с российскими военными вирусологами прибыли в Италию

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными специалистами, которые окажут помощь Италии в борьбе с коронавирусом, прибыли на аэродром под Римом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)", - отметили в российском военном ведомстве.

Первый самолет с военными вирусологами и оборудованием на борту, вылетевший из подмосковного Чкаловского, встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Самолеты, оборудование и техника промаркированы стикерами в форме сердец с надписями "Из России с любовью" на английском и итальянском языках.

Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной.