Семь бортов с российскими военными вирусологами прибыли в Италию
09:20 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными специалистами, которые окажут помощь Италии в борьбе с коронавирусом, прибыли на аэродром под Римом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)", - отметили в российском военном ведомстве.
Первый самолет с военными вирусологами и оборудованием на борту, вылетевший из подмосковного Чкаловского, встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Самолеты, оборудование и техника промаркированы стикерами в форме сердец с надписями "Из России с любовью" на английском и итальянском языках.
Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной.
НОВОСТИ
- 13:32 20.03.2020
- Призывники пройдут двухнедельный карантин после прибытия в воинские части
- 13:00 20.03.2020
- Весенний призыв в ВС не будет переноситься из-за коронавируса и начнется 1 апреля - Шойгу
- 11:32 20.03.2020
- Новейший японский эсминец включен в систему ПРО США - СМИ
- 17:32 19.03.2020
- НАТО пересмотрело график своих учений из-за пандемии
- 07:10 18.03.2020
- Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
- 07:36 17.03.2020
- Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
- 18:23 16.03.2020
- Переброска американских войск в Европу остановлена
- 13:00 15.03.2020
- Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
- 11:30 14.03.2020
- Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
- 22:40 12.03.2020
- Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать