На открытии торгов цены на нефть обвалились на 8%
09:32 23.03.2020 Источник: Известия
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%. Об этом свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent торговались в районе $25,13 за баррель. Снижение составило 8,22%.
Стоимость фьючерсов нефти WTI снижается еще сильнее — минус 9,89%. Сейчас цена за баррель составляет $21,32.
Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за обрушение рынка нефти. Он отметил, что Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, но с такой инициативой выступили арабские партнеры. Известия
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