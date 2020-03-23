На третье место в мире по числу зараженных коронавирусом вышли США
10:00 23.03.2020 Источник: Российская газета
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса. В стране заразились 25,5 тысячи человек, скончались - 307.
За последнюю неделю число заражений в США увеличилось в десять раз. Такую информацию распространил университет Джонса Хопкинса, который занимается подсчетом федеральной и местной статистики случаев, пишет РИА Новости.
По последним данным, в Китае зарегистрировано более 81 тысячи заразившихся коронавирусом, в Италии - свыше 53 тысяч. Испания сейчас незначительно отстает от США по количеству подтвержденных случаев, однако умерших там гораздо больше - 1,3 тысячи. "РГ"
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