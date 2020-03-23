Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала - CNN
10:05 23.03.2020 Источник: Газета.Ru
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Количество подтвержденных случаев коронавируса остается удивительно небольшим (меньше, чем в Люксембурге, что примечательно с учетом разницы в населении двух стран), и это несмотря на то, что Россия имеет протяженную границу с Китаем, говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала в субботу, 21 марта.
CNN приводит слова представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович о том, что «тестирование, идентификация заболеваний, отслеживание контактов, изоляция, — все эти меры, рекомендуемые ВОЗ, все они постоянно реализовывались, да и социальное дистанцирование — второй компонент, который был применен [в России], в общем, с самого начала».
Телеканал отмечает, что в обществе присутствует некоторый скептицизм, основанный на действиях ещё советских властей, например, в ситуации с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
Впрочем, та же Вуйнович, согласно приведенной CNN ее цитате, не верит в то, что российские официальные лица что-то скрывают. Газета.Ru
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