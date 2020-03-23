В РФ будет запрещена ловля плотоядных косаток и каспийского тюленя

10:20 Источник: РБК

Дальневосточную популяцию плотоядной косатки и каспийского тюленя внесут в Красную книгу России, сообщил журналистам представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных. И впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита», — сказала Абрамченко.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, по состоянию на 2019 год в мире осталось 43–66 тыс. каспийских тюленей, популяция которых с начала XX века по 2012 год сократилась на 77,5%. Численность дальневосточной плотоядной косатки же сейчас составляет не больше нескольких сотен особей, что сравнимо с оценками численности амурского тигра, указано в сообщении. РБК