Нейросети "разглядят" водителей, говорящих по телефону за рулем
10:32 23.03.2020 Источник: Коммерсант.ru
В Госдуме уже призывают поднять штраф за использование телефона за рулем с 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. и ужесточить ПДД.
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