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НОВОСТИ

Нейросети "разглядят" водителей, говорящих по телефону за рулем

10:32 23.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

ГИБДД, выяснил“Ъ”, планирует начать использование камер, способных фиксировать использование водителем телефона во время движения. Работающий на основе нейросети софт проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве. Использовать такие технологии нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты.

В Госдуме уже призывают поднять штраф за использование телефона за рулем с 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. и ужесточить ПДД.

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