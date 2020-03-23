Мэр Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
09:53 23.03.2020
Пожилых москвичей и горожан, у которых есть хронические заболевания, рекомендовано соблюдать домашний режим. По словам мэра Сергея Собянина, эта мера продиктована заботой о старшем поколении. Горожанам старше 65 лет предписано минимизировать контакты, избегать скоплений людей, а так же перейти на удаленный режим работы.
«По периметру нашему бушует пандемия новой коронавирусной инфекции, написал мэр на своем сайте. – В России ситуация более или менее спокойная, но мало того, что наш город Москва самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог, и, если несмотря на все принимаемые меры эта беда придет и к нам, мы должны быть максимально готовы. Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями. С низким иммунитетом.».
Как отмечает мэр, с 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим. Им не следует ходить на работу. «Исключения только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, учреждений, органов государственной власти, конечно, также для работников здравоохранения, они должны быть на своем посту. К ним домашний режим может не применяться. Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удалённой работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный», – отмечает Собянин.
Напомним, в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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