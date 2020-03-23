Подмосковным пенсионерам на время самоизоляции начислят 3 тысячи рублей, школьники получат продуктовые наборы
10:25 23.03.2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал жителям Подмосковья о новых мерах, которые будут приняты против распространения коронавируса на этой неделе. "На утро понедельника в Подмосковье 35 заболевших, предварительных диагнозов 18. С пятницы число подтвержденных случаев удвоилось, и наша главная цель на сегодня - сдержать этот рост", - подчеркнул он.
Самое главное - уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться - пожилых людей: если они будут в безопасности - система здравоохранения сможет эффективно противостоять вирусу. Поэтому жителям региона старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания необходимо с 26 марта до 14 апреля оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
"Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах. А вот выходить в аптеку или в магазин стоит только в крайнем случае. Пусть лучше продукты или лекарства доставят наши социальные службы вместе с волонтерами, они постараются помочь, - рассказал губернатор. - Если вы работаете, вас могут перевести на удаленный режим работы или предоставить отпуск с сохранением 100% заработной платы. Если нужен больничный лист, его поможет получить областной Минздрав - номер горячей линии 8-800-550-50-30, вам не нужно для этого идти в поликлинику".
Пожилым людям предусмотрена выплата в 3000 руб., половина которой будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина - после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля.
Дети, которые имеют право на бесплатное питание в школах и сейчас сидят дома, смогут получить продуктовые наборы. За выдачу этих наборов отвечают директора школ. Кроме того, с 26 марта по 14 апреля школьники, начиная с 5 класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. "Это важно было сделать для того, чтобы на период трехнедельных каникул дети как можно меньше посещали торговые центры, парки и другие места, где много людей", - объяснил Андрей Воробьёв.
"Меры, которых нужно придерживаться, чтобы избежать заражения, сегодня всем хорошо известны. Избегать общественных мест, как можно реже выходить из дома, дистанционная работа, обучение через платформы удаленной связи, - напомнил губернатор. - Важно понимать: даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей или запретам. От каждого требуется сознательность и дисциплина, отказ от риска - ради своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу вас об этом. Будьте здоровы".
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