Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло до 438 - Мишустин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.

"В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших", - сказал он на встрече с вице-премьерами.