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НОВОСТИ

Правительство РФ распорядилось приостановить диспансеризацию в связи с коронавирусом

11:20 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ", - говорится в документе.

Губернаторам поручается временно приостановить проведение профосмотров и диспансеризации в регионах. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования совместно с территориальными фондами, страховыми медорганизациями, а также Росздравнадзор должны проинформировать население о данном решении. Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд в свою очередь должны разместить информационные материалы о приостановке диспансеризации, в том числе на телевидении, радио и в интернете.

"Настоящее распоряжение действует до особого распоряжения правительства РФ", - следует из документа.

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