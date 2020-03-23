Мишустин поручил Минфину отсрочить выплаты регионов по долгам

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал в понедельник на оперативном совещании с членами правительства поручение Минфину принять меры, чтобы отсрочить выплаты регионов по долгам.

"Совместно с Банком России нам нужно подготовить предложения в части дополнительного регулирования финансовых рынков. При этом каждая предлагаемая мера должна быть выверена и просчитана, - сказал Мишустин. - Нужно очень тщательно проработать параметры бюджета, расставить приоритеты для первоочередных расходов. Один из очевидных - дополнительная поддержка регионов. Есть предложение отсрочить выплаты и реструктуризировать в 2020 году региональные долги по уже полученным бюджетным кредитам".