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Мишустин поручил Минфину отсрочить выплаты регионов по долгам

12:00 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал в понедельник на оперативном совещании с членами правительства поручение Минфину принять меры, чтобы отсрочить выплаты регионов по долгам.

"Совместно с Банком России нам нужно подготовить предложения в части дополнительного регулирования финансовых рынков. При этом каждая предлагаемая мера должна быть выверена и просчитана, - сказал Мишустин. - Нужно очень тщательно проработать параметры бюджета, расставить приоритеты для первоочередных расходов. Один из очевидных - дополнительная поддержка регионов. Есть предложение отсрочить выплаты и реструктуризировать в 2020 году региональные долги по уже полученным бюджетным кредитам".

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