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Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии - ЦИК

11:32 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

"Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей", - сообщил он.

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