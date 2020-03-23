Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии - ЦИК
11:32 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.
"Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей", - сообщил он.
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