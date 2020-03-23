Мэр Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом
11:32 23.03.2020
Городские власти окажут пожилым москвичам финансовую помощь в связи с распространением коронавируса. По словам мэра Сергея Собянина, эти деньги могут быть использованы горожанами чтобы компенсировать расходы, возникающие в связи переходом к режиму самоизоляции. «Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будет выплачено авансом, еще 2 тыс. руб. - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», - написал градоначальник на своем сайте. При этом мэр заявил, что операторов связи обязали не отключать телефоны и интернет даже при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся на домашнем режиме.
Также в Москве временно отменено взимание пеней и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. «Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», - пишет Собянин.
НОВОСТИ
- 13:05 23.03.2020
- Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию трассы М4 в Идлибе боевиков
- 13:00 23.03.2020
- Решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось - Песков
- 12:32 23.03.2020
- Кабмин России исключил жителей ДНР и ЛНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ
- 12:20 23.03.2020
- Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе
- 12:05 23.03.2020
- В нынешних условия провести Олимпиаду нельзя - премьер Японии
- 12:00 23.03.2020
- Мишустин поручил Минфину отсрочить выплаты регионов по долгам
- 11:47 23.03.2020
- Мэр Москвы поручил доставлять продукты и лекарства пенсионерам
- 11:32 23.03.2020
- Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии - ЦИК
- 11:20 23.03.2020
- Правительство РФ распорядилось приостановить диспансеризацию в связи с коронавирусом
- 11:05 23.03.2020
- Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло до 438 - Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать