0
0
152
НОВОСТИ

Мэр Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом

11:32 23.03.2020

Городские власти окажут пожилым москвичам финансовую помощь в связи с распространением коронавируса. По словам мэра Сергея Собянина, эти деньги могут быть использованы горожанами чтобы компенсировать расходы, возникающие в связи переходом к режиму самоизоляции. «Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будет выплачено авансом, еще 2 тыс. руб. - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», - написал градоначальник на своем сайте. При этом мэр заявил, что операторов связи обязали не отключать телефоны и интернет даже при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся на домашнем режиме.

Также в Москве временно отменено взимание пеней и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. «Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», - пишет Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 23.03.2020
Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию трассы М4 в Идлибе боевиков
0
0
13:00 23.03.2020
Решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось - Песков
0
24
12:32 23.03.2020
Кабмин России исключил жителей ДНР и ЛНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ
0
80
12:20 23.03.2020
Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе
0
128
12:05 23.03.2020
В нынешних условия провести Олимпиаду нельзя - премьер Японии
0
133
12:00 23.03.2020
Мишустин поручил Минфину отсрочить выплаты регионов по долгам
0
124
11:47 23.03.2020
Мэр Москвы поручил доставлять продукты и лекарства пенсионерам
0
139
11:32 23.03.2020
Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии - ЦИК
0
170
11:20 23.03.2020
Правительство РФ распорядилось приостановить диспансеризацию в связи с коронавирусом
0
208
11:05 23.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло до 438 - Мишустин
0
226

Возврат к списку