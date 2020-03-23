Мэр Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом

11:32

Городские власти окажут пожилым москвичам финансовую помощь в связи с распространением коронавируса. По словам мэра Сергея Собянина, эти деньги могут быть использованы горожанами чтобы компенсировать расходы, возникающие в связи переходом к режиму самоизоляции. «Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будет выплачено авансом, еще 2 тыс. руб. - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», - написал градоначальник на своем сайте. При этом мэр заявил, что операторов связи обязали не отключать телефоны и интернет даже при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся на домашнем режиме.

Также в Москве временно отменено взимание пеней и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. «Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», - пишет Собянин.