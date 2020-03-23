Мэр Москвы поручил доставлять продукты и лекарства пенсионерам

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Пожилым горожанам доставку продуктов и лекарств на дом готовы обеспечить социальные работники и волонтеры. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пожилые и хронически больные москвичи могут позвонить по телефону 8-495-870-45-09 и сообщить о бытовых проблемах, с которыми они столкнулись. «На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий», - приводит слова Собянина сайт мэра.

Градоначальник призвал молодое поколение с просьбой воздержаться от личного общения с горожанами, находящихся в группе риска из-за уязвимости перед COVID-19. «Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей», - отмечает мэр, который призывает поддерживать контакты с близкими по телефону или через интернет.

Напомним, в Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, школьники переведены на удаленное обучение, городские власти призвали работодателей перевести максимальное количество сотрудников на работу из дома.