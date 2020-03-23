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НОВОСТИ

В нынешних условия провести Олимпиаду нельзя - премьер Японии

12:05 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущая ситуация с распространением коронавируса на позволяет провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с первоначальным планом. Об этом в понедельник, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду", - сказал он. Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

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