Кабмин России исключил жителей ДНР и ЛНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому был ограничен въезд в Россию всех иностранцев, в том числе граждан Белоруссии.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения [об ограничении въезда в РФ] не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины <…>", - говорится в новом распоряжении. Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля, говорится в документе.