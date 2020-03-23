Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию трассы М4 в Идлибе боевиков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, препятствующие патрулированию трассы М4 в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, в ходе второго совместного российского патрулирования М4 для обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена.

"В свою очередь турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М4 в коридоре безопасности", - сказали в центре.