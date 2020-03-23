0
0
162
НОВОСТИ

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию трассы М4 в Идлибе боевиков

13:05 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, препятствующие патрулированию трассы М4 в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, в ходе второго совместного российского патрулирования М4 для обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена.

"В свою очередь турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М4 в коридоре безопасности", - сказали в центре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 23.03.2020
Российский фондовый рынок снова ушел в минус
0
9
14:12 23.03.2020
Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом безо всяких условий - Песков
0
53
14:00 23.03.2020
В Госдуме предложили запретить шумные работы на время пандемии
0
83
13:32 23.03.2020
Под обязательным карантином находятся около 70 тыс. человек, пересекших границу с РФ
0
136
13:20 23.03.2020
Мужчины болеют и умирают от коронавируса почти в два раза чаще, чем женщины - эпидемиолог
0
167
13:00 23.03.2020
Решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось - Песков
0
165
12:32 23.03.2020
Кабмин России исключил жителей ДНР и ЛНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ
0
206
12:20 23.03.2020
Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе
0
331
12:05 23.03.2020
В нынешних условия провести Олимпиаду нельзя - премьер Японии
0
257
12:00 23.03.2020
Мишустин поручил Минфину отсрочить выплаты регионов по долгам
0
228

Возврат к списку