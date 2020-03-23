Под обязательным карантином находятся около 70 тыс. человек, пересекших границу с РФ

13:32 Источник: Интерфакс

Обязательному карантину и меднаблюдению в РФ подверглись более 60 тысяч человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Она уточнила, что на сегодняшний день 69 тысяч 932 граждан пересекли российскую границу и были помещены на санитарный карантинный контроль.