Под обязательным карантином находятся около 70 тыс. человек, пересекших границу с РФ
13:32 23.03.2020 Источник: Интерфакс
Обязательному карантину и меднаблюдению в РФ подверглись более 60 тысяч человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Она уточнила, что на сегодняшний день 69 тысяч 932 граждан пересекли российскую границу и были помещены на санитарный карантинный контроль.
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