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Мужчины болеют и умирают от коронавируса почти в два раза чаще, чем женщины - эпидемиолог

13:20 23.03.2020 Источник: Интерфакс

Риск заболевания и смерти от коронавируса для мужчин в два раза выше, чем для женщин, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

"Мужчины болеют и умирают от коронавируса чаще, чем женщины, почти в два раза", - сказал Брико на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что о причинах этого явления пока трудно судить.

"Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется. Анамнез у мужчин более серьезный часто, мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний", - сказал Брико.

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