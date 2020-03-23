Мужчины болеют и умирают от коронавируса почти в два раза чаще, чем женщины - эпидемиолог
13:20 23.03.2020 Источник: Интерфакс
Риск заболевания и смерти от коронавируса для мужчин в два раза выше, чем для женщин, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
"Мужчины болеют и умирают от коронавируса чаще, чем женщины, почти в два раза", - сказал Брико на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что о причинах этого явления пока трудно судить.
"Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется. Анамнез у мужчин более серьезный часто, мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний", - сказал Брико.
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