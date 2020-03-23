0
0
79
НОВОСТИ

В Госдуме предложили запретить шумные работы на время пандемии

14:00 23.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали запретить шумные работы на время пандемии коронавируса. В соцсетях появились жалобы от людей, сидящих на «удалёнке» или карантине. Они говорят, что не могут спокойно работать из-за ремонта у соседей.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва», что необходимо принять меры на время распространения COVID-19.

«Надо ограничить [ремонтные работы в дневное время - ГМ]. Сейчас идут более серьёзные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда ещё мешают на компьютере работать удалённо — это уже тема. Нужно обратиться в правительство Москвы, чтобы немедленно внесли поправки в закон о тишине. Чтобы на период карантина этот закон распространялся на всё время. Приравнять к выходным дням».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 23.03.2020
Российский фондовый рынок снова ушел в минус
0
9
14:12 23.03.2020
Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом безо всяких условий - Песков
0
53
13:32 23.03.2020
Под обязательным карантином находятся около 70 тыс. человек, пересекших границу с РФ
0
136
13:20 23.03.2020
Мужчины болеют и умирают от коронавируса почти в два раза чаще, чем женщины - эпидемиолог
0
167
13:05 23.03.2020
Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию трассы М4 в Идлибе боевиков
0
167
13:00 23.03.2020
Решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось - Песков
0
165
12:32 23.03.2020
Кабмин России исключил жителей ДНР и ЛНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ
0
206
12:20 23.03.2020
Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе
0
331
12:05 23.03.2020
В нынешних условия провести Олимпиаду нельзя - премьер Японии
0
257
12:00 23.03.2020
Мишустин поручил Минфину отсрочить выплаты регионов по долгам
0
228

Возврат к списку