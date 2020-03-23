В Госдуме предложили запретить шумные работы на время пандемии

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали запретить шумные работы на время пандемии коронавируса. В соцсетях появились жалобы от людей, сидящих на «удалёнке» или карантине. Они говорят, что не могут спокойно работать из-за ремонта у соседей.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва», что необходимо принять меры на время распространения COVID-19.

«Надо ограничить [ремонтные работы в дневное время - ГМ]. Сейчас идут более серьёзные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда ещё мешают на компьютере работать удалённо — это уже тема. Нужно обратиться в правительство Москвы, чтобы немедленно внесли поправки в закон о тишине. Чтобы на период карантина этот закон распространялся на всё время. Приравнять к выходным дням». Говорит Москва