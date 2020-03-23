Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом безо всяких условий - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает какие-то ответные меры со стороны Рима, в том числе наложение вето на решение о продлении антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это абсолютно не связано", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. "Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчетах или надеждах", - добавил представитель Кремля.