Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом безо всяких условий - Песков
14:12 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает какие-то ответные меры со стороны Рима, в том числе наложение вето на решение о продлении антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это абсолютно не связано", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. "Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчетах или надеждах", - добавил представитель Кремля.
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