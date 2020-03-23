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Российский фондовый рынок снова ушел в минус

14:32 23.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Российский фондовый рынок снова ушел в минус вслед за очередным падением цены на нефть. На этом фоне снова теряет и рубль.

Торги в России открылись ожидаемым снижением как индекса Мосбиржи – на более чем 4%, так и РТС – он упал на 6%. Это произошло из-за нового обвала цены на нефть, который в свою очередь спровоцирован пессимизмом на рынке в связи с распространением коронавируса и падением спроса на топливо. Сейчас баррель эталонной марки Brent торгуется на уровне 26 долларов. На этом фоне падают котировки крупнейших российских нефтяных компаний, в частности акции «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» потеряли около 7%. В лидерах по скорости падения также «Сбербанк» и «Аэрофлот». Из-за обвала на нефтяном рынке предсказуемо дешевеет рубль. В ходе сегодняшних торгов доллар почти достигал 81,5 рубля, евро около 87,5, но обе валюты потом частично отыграли назад.  Эхо Москвы

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