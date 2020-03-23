В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он погиб - источник
15:00 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный недалеко от одного из подразделений полиции напал с ножом на сотрудника и нанес ему несколько ранений. В настоящее время нападавший задержан, а полицейский от полученных ранений скончался", - сказал собеседник агентства.
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