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НОВОСТИ

Власти РФ не будут приостанавливать систему "Платон" из- за коронавируса - источник

15:12 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ решило не приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов "Платон" на фоне эпидемии коронавируса. Обсуждение вопроса состоялось 20 марта в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к обсуждению.

"Вопрос о приостановке системы "Платон" был отвергнут [во время обсуждения]. Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса", - сказал собеседник агентства.

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