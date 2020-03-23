В США из-за коронавируса из тюрем стали выпускать заключенных

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Тюрьмы США начали выпускать заключённых из-за коронавируса. Как сообщает The Wall Street Journal, на такие меры пошли власти в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Техас.

В первую очередь из тюрем выпускают преступников, совершивших незначительные правонарушения и у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что осуждённый продюсер Харви Вайнштейн сдал положительный тест на коронавирус. По предварительным данным, он заразился в тюрьме на острове Райкерс. Сейчас продюсер находится в изолированном блоке в другом исправительном учреждении на северо-западе штата Нью-Йорк.

11 марта Вайнштейна признали виновным в преступлениях сексуального характера. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Говорит Москва