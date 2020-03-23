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НОВОСТИ

Российская пшеница по цене обогнала нефть

16:32 23.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам. За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти. Такой уровень котировок уже негативно воспринят экспортерами, а аналитики ждут продолжения роста цен внутри страны. Коммерсантъ

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