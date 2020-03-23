Российская пшеница по цене обогнала нефть
16:32 23.03.2020 Источник: Коммерсант.ru
НОВОСТИ
- 17:32 23.03.2020
- Число жертв коронавируса в мире превысило 15 тысяч
- 17:12 23.03.2020
- Административная ответственность за нарушение карантина будет ужесточена - Мишустин
- 17:10 23.03.2020
- Священнослужителя РПЦ могут лишить сана из-за долгов
- 17:00 23.03.2020
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей
- 16:20 23.03.2020
- Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом
- 16:12 23.03.2020
- В США из-за коронавируса из тюрем стали выпускать заключенных
- 16:00 23.03.2020
- ФСБ задержала двух студентов на Сахалине, планировавших вооруженное нападение на техникум
- 15:32 23.03.2020
- ЦИК приостановил агитацию за голосование по поправкам - СМИ
- 15:12 23.03.2020
- Власти РФ не будут приостанавливать систему "Платон" из- за коронавируса - источник
- 15:00 23.03.2020
- В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он погиб - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать