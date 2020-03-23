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Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом

16:20 23.03.2020

Специальные отделения для пациентов с подозрением на коронавирус появились в 7 московских больницах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ближайшее время при нарастании угрозы распространения инфекции, власти готовы отдать под эти задачи еще 10 корпусов.

«Сегодня мы отдаем самый новейший корпус на 50 тыс. кв м - новейшая больница, - перинатальный центр 67-й больницы, которой мы временно отдаем в систему борьбы с коронавирусом. Тяжелое, но необходимое решение», - заявил градоначальник, открывая один из таких стационаров в клинической больнице №67 имени Ворохобова. Главврач больницы №67 Андрей Шкода, уверен, что в больнице созданы условия, исключающие риск распространения инфекции.

Перевести отделение в формат инфекционного блока для лечения больных COVID-19 удалось всего за 10 дней. Отделение для больных с коронавирусной инфекцией состоит из 330 коек (20 коек реанимации), при необходимости его мощность может быть увеличена до 500 коек.

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