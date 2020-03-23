Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей
17:00 23.03.2020 Источник: RNS
Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился ниже 80 руб., свидетельствуют биржевые данные.
По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб. RNS
НОВОСТИ
- 17:32 23.03.2020
- Число жертв коронавируса в мире превысило 15 тысяч
- 17:12 23.03.2020
- Административная ответственность за нарушение карантина будет ужесточена - Мишустин
- 17:10 23.03.2020
- Священнослужителя РПЦ могут лишить сана из-за долгов
- 16:32 23.03.2020
- Российская пшеница по цене обогнала нефть
- 16:20 23.03.2020
- Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом
- 16:12 23.03.2020
- В США из-за коронавируса из тюрем стали выпускать заключенных
- 16:00 23.03.2020
- ФСБ задержала двух студентов на Сахалине, планировавших вооруженное нападение на техникум
- 15:32 23.03.2020
- ЦИК приостановил агитацию за голосование по поправкам - СМИ
- 15:12 23.03.2020
- Власти РФ не будут приостанавливать систему "Платон" из- за коронавируса - источник
- 15:00 23.03.2020
- В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он погиб - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать