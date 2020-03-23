Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

17:00 Источник: RNS

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился ниже 80 руб., свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб. RNS