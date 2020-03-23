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НОВОСТИ

Административная ответственность за нарушение карантина будет ужесточена - Мишустин

17:12 23.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Административная ответственность за нарушение карантина будет ужесточена, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. С таким предложением выступила главный санитарный врач Анна Попова. По ее данным, обязательному карантину и медицинскому наблюдению в стране подверглись более 60 тысяч человек.

Минкомсвязи поручено до 27 марта создать систему геолокационного отслеживания граждан, которые контактировали и остаются в контакте с заразившимися коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус обнаружили у 438 человек. Больше всего заболевших в Москве.  Эхо Москвы

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