Административная ответственность за нарушение карантина будет ужесточена - Мишустин
17:12 23.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Административная ответственность за нарушение карантина будет ужесточена, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. С таким предложением выступила главный санитарный врач Анна Попова. По ее данным, обязательному карантину и медицинскому наблюдению в стране подверглись более 60 тысяч человек.
Минкомсвязи поручено до 27 марта создать систему геолокационного отслеживания граждан, которые контактировали и остаются в контакте с заразившимися коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус обнаружили у 438 человек. Больше всего заболевших в Москве. Эхо Москвы
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