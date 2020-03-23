Число жертв коронавируса в мире превысило 15 тысяч
17:32 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее число жертв среди заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 15 тысяч. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей и экспертов более чем в 150 странах, где зафиксированы случаи заражения.
По состоянию 23 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 330 тысяч, скончались примерно 4,53% - 15 029.
Наибольшее число случаев заражения за пределами КНР, где в декабре прошлого года началась пандемия и ее пик уже прошел, в Италии, где зафиксировано 59 138 случаев заражения, умерли 9,26% (5476 человек). Следом идут США (35 209 заразившихся, 471 умер), Испания (33 089 заразившихся, 2182 умерли) и Иран (23 049 заразились, 1812 умерли).
Более 10 тысяч заразившихся насчитывается в Иране, Германии и Франции. Еще в 17 странах зарегистрировано более тысячи случаев инфицирования.
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