Самым дорогим ископаемым топливом в мире стал уголь - Bloomberg

18:00 Источник: RNS

Уголь стал самым дорогим ископаемым топливом в мире на фоне падения цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты.

Так, фьючерсы на энергетический уголь (Newcastle Coal Futures) 20 марта торговались по $66,85 за тонну, что эквивалентно $27,36 за баррель нефти. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent находилась на уровне $26,98 за баррель.

Как поясняет агентство, несмотря на то, что использование угля в США и Европе сократилось из-за дешевого природного газа и возобновляемых источников энергии, его потребление продолжает расти в Азии, где уголь традиционно является самый дешевым топливом. RNS