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НОВОСТИ

Священнослужителя РПЦ могут лишить сана из-за долгов

17:10 23.03.2020

Протоиерея Александра Тылькевича, окормляющего 22 храма в Забайкальском крае, отстранили от должности и могут лишить сана из-за долгов, сообщил ИА «Чита.Ру» сам Тылькевич.

Александр Тылькевич служил в милиции, к вере в Бога пришёл во время болезни дочери. Священником стал после разговора с епископом Евстафием. Вместе с супругой воспитывал 12 детей, в том числе приёмных. Реализовал проект «Детская деревня» — комплекс для проживания семей с приёмными детьми. 

«У меня накопилось много долгов по храму и по «Детской деревне». Раньше мы расплачивались с Забайкальским горно-обогатительным комбинатом концертами — ездили выступали и они нам списывали. А потом пришёл новый руководитель, начал порядки наводить и у меня сразу вылезло 2 миллиона рублей долгов — миллион за «Детскую деревню» и миллион за храм», — сказал священник.

По его словам, приставы арестовали у него на счетах целевые деньги, предназначенные для помощи пострадавшим в ДТП паломникам и для строительства храма в селе Мирсаново.

«Для паломников я взял кредит, который потом с Божьей помощью верну. А чтобы вернуть деньги на храм, сельские депутаты написали обращение, но реакция получилась странная. Мне всыпали по полной — отстранили от административной деятельности, сказав, что не могу заниматься финансовой деятельностью, и сняли крест. Сана пока не лишили, но я уже в гражданке хожу», — сказал священник.

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