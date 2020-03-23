В Италию вылетел 14-й самолет Ил-76 ВКС России

18:21 Источник: НГ-Online

Очередной четырнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту.

Продолжается операция по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению., - сообщает пресс-служба Минобороны России.

