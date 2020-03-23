В Италию вылетел 14-й самолет Ил-76 ВКС России
18:21 23.03.2020 Источник: НГ-Online
Очередной четырнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту.
Продолжается операция по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению., - сообщает пресс-служба Минобороны России.
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