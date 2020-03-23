На заправки предложили вернуть продажу алкоголя
18:40 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Российский топливный союз", который представляет интересы независимых АЗС и ряда ВИНКов, готовит ряд предложений правительству в условиях распространения коронавируса. В том числе союз предлагает вернуть в магазины на АЗС продажу алкоголя, чтобы автомобилисты могли купить все в одном месте. Об этом ТАСС сказал президент союза Евгений Аркуша.
"Мы просим вернуться к вопросу продажи алкоголя на АЗС, потому что мы видим, что сейчас происходит - закрытие торговых центров. Конечно, было бы неплохо (автомобилистам) все в одном месте купить", - отметил он.
"У нас готовится несколько обращений, одно из них мы сегодня отправили, мы не просим помощи. И, честно говоря, просить помощь нам не совсем корректно. У нас более - менее все нормально", - подчеркнул он.
При этом Аркуша сообщил, что АЗС готовы давать скидки на топливо, чтобы люди оплачивали услуги безналичным способом, однако взамен просят снизить ставки эквайринга.
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