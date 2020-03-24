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НОВОСТИ

Как Бурлаковы вытащили RBK.money из кризиса

09:15 24.03.2020

На сегодняшний день RBK.money является одним из самых популярных в России платежных сервисов, благодаря впечатляющему рывку в развитии, который удался компании чуть более года назад. Об этом рассказала Lenta.ru.

Компания переживала большой кризис вплоть до 2014 года, до того, как в нее пришли Бурлаковы. После обвала рубля начались задержки с выплатами и массовый отток клиентов. Чтобы изменить эту ситуацию, братья предложили CEO компании Андрею Морозову выкупить его долю в компании, после чего Бурлаковы выработали в сжатые сроки планы антикризисных действий. В итоге были выплачены задолженности всем клиентам, в том числе с помощью собственных средств. К 2017 году удалось вернуть 70% отказавшихся от платежной системы клиентов.

Благодаря тому, что Бурлаковы решили сделать компанию открытой для всех и с помощью специального ресурса позволили своим клиентам и пользователям наблюдать за работой платежного сервиса, удалось снизить отток клиентов более чем в три раза и значительно увеличить выручку.

На данный момент плохие времена для компании позади, а клиентами RBK.money стали известные бренды: Okko, Sony, Holiday Inn, «Яндекс.Такси», «КредитЕвропаБанк», Sodis и другие.


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