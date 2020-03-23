В Йошкар-Оле младенца украли из перинатального центра
19:20 23.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли младенца. Мать новорождённой девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребёнка уже не было, сообщает пресс-служба управления СК по Республике Марий Эл.
Региональное следственное управление возбудило два уголовных дела, к поискам привлечены участники отряда «Лиза Алерт». По предварительным данным, девочка пропала из центра 23 марта. Говорит Москва
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