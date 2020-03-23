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НОВОСТИ

В РФ введены ограничения на экспорт всех видов крупы - СМИ

20:00 23.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Борьба с распространением коронавирусной инфекции привела и к усилению государственного регулирования сельского хозяйства. С 20 марта в России ввели временное ограничение на экспорт всех видов крупяных изделий. Но если поставок гречки на иностранные рынки фактически нет, то для производителей и экспортеров риса, чьи отгрузки достигают 180–230 тыс. тонн в год, меры грозят убытками.  Коммерсантъ

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