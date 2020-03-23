Банк России назвал долю сверхзакредитованных заемщиков в стране
20:40 23.03.2020 Источник: RNS
Каждый второй заемщик, который получил в январе необеспеченный потребкредит, направляет на погашение задолженности более половины дохода, более 20% из числа таких заемщиков отдают на кредиты более 80% доходов, следует из обзора Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2020 года».
«Более половины необеспеченных потребительских ссуд, выданных в январе 2020 г., приходилось на диапазон показателя долговой нагрузки (ПДН) выше 50% (из них более 20% – с ПДН выше 80%) и подпадало под повышенные коэффициенты риска для целей расчета достаточности капитала, что сопоставимо со средним уровнем в IV квартале 2019 года», – говорится в документе.
В январе 2020 года темп прироста необеспеченных потребительских кредитов ускорился до 0,9% по сравнению с 0,6% в декабре прошлого года. Отмечается, что этот показатель «был бы еще выше, если бы не новогодние праздники».
Ранее в январе международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что почти четверть заемщиков в России, согласно методике оценки ЦБ, имеет показатель долговой нагрузки выше 80%. RNS
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