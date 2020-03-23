УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок
22:00 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финальные матчи футбольных Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске, женской Лиги чемпионов - 24 мая в Вене.
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