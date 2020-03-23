Рецессия в мировой экономике в 2020 г может быть хуже, чем в 2008 г - глава МВФ
22:40 23.03.2020 Источник: Интерфакс
Международный валютный фонд ожидает снижения мировой экономики в 2020 году, причем рецессия будет как во времена глобального финансового кризиса или хуже, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
"Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
"Человеческие потери от пандемии коронавируса уже неизмеримы, и всем странам необходимо работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб", - сказала она.
Георгиева отметила, что влияние на экономику со стороны COVID-19 есть и будет серьезным, но чем быстрее вирус будет остановлен, тем быстрее и мощнее будет восстановление.
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