В Приморье зафиксированы два первых случая заражения коронавиурсом
07:40 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые два случая заражения новой коронавиурсной инфекцией подтверждены в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что состояние у обоих граждан удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все, кто находился в контакте с зараженными, также взяты под наблюдение.
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