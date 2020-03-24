В Приморье зафиксированы два первых случая заражения коронавиурсом

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые два случая заражения новой коронавиурсной инфекцией подтверждены в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что состояние у обоих граждан удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все, кто находился в контакте с зараженными, также взяты под наблюдение.