Великобритания: Плата общин одобрила законопроект позволяющий задерживать, изолировать и штрафовать граждан
07:30 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата общин британского парламента в понедельник вечером единогласно одобрила законопроект, существенно расширяющий полномочия властей и полиции в связи со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. Как свидетельствуют данные на сайте парламента, так называемый билль о коронавирусе всего за день прошел все этапы рассмотрения в нижней палате и теперь должен быть одобрен Палатой лордов и подписан королевой Елизаветой II, хотя это по сути уже формальность.
Законопроект наделяет сотрудников полиции и иммиграционных служб, а также медицинских работников правом задерживать людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, ограничивать их свободу и штрафовать в случае, если они откажутся сдавать анализы на наличие заражения. Документ также закрепляет за властями страны право в случае необходимости закрывать детские сады, школы, офисы, рестораны и магазины, запрещать и разгонять массовые собрания, а также жестко контролировать ситуацию с обеспечением жителей страны продовольствием. Помимо этого, билль позволяет обойти бюрократические трудности, с которыми могли столкнуться люди, оказавшиеся на больничном, а также тысячи ранее вышедших на пенсию врачей и медсестер, которые согласились вернуться на работу в связи с пандемией. Законопроект упрощает процедуру проведения кремации, а также позволяет местным властям уделять меньше внимания заботе об одиноких стариках инвалидах, если приоритетным окажется оказание помощи людям, заразившимся коронавирусом.
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