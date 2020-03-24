Тест на коронавирус сделала первая леди США - Белый дом
07:50 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая леди США Меланья Трамп сделала тест на коронавирус, его результаты оказались отрицательными. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник на брифинге в Белом доме.
"Да", - сказал Трамп в ответ на вопрос одного из журналистов о том, прошла ли его супруга тест на наличие у нее коронавируса. "У нее все отлично. <...> Отрицательный [результат]", - продолжил хозяин Белого дома.
Сам Трамп проходил тестирование 14 марта. На следующий день лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.
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